أحضان ودموع.. وزير سابق يكشف كواليس رفضه كرسى الوزارة فترة الإخوان

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه تم ترشحيه لحقيبة الوزارة في 2012 وقت حكم جماعة الإخوان، لكنه رفض لأن الوضع العام "لم يكن مريحًا".

أضاف عبدالعاطي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرة الثانية كانت في 2016 عندما تلقى مكالمة من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها، وقابله 3 مرات وتحدث معه، وسأله عن علاقة عمله بالبنوك والري، فأخبره أنه سافر لإثيوبيا وعمل بها كما عمل في البنك الأهلي، وكذلك استشاري في البنك الدولي.

تابع بعدها سألني عن بعض المشاكل في ملف المياه، وقال لي إنه تم اختياري للوزارة، فرددت عليه بأنه لم يأت ليكون وزيرًا فقال له شريف إسماعيل: "البلد محتاجاك" وتركه لدقائق، ثم عاد إليه وكان قد فكر في كلمته وقال لنفسه: "اعتبره فترة تجنيد تانية"، لأنه كان ضابطًا احتياطيًا في الجيش، وأخبر شريف إسماعيل بموافقته فأدمعت عيناه واحتضنه.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.