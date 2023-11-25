تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 25-11-2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية، حيث تشهد استقرارا في أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية المحدثة.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25-11-2023

يتناول التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 25-11-2023 وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك وشركات الصرافة المرخصة والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الأهلي الوطني QNB استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي بلغت قيمة الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية 25 نوفمبر 2023

وصل اليورو الأوروبي إلى 33.63 جنيه للشراء و33.75 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 38.69 جنيه للشراء و38.83 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 100.03 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.