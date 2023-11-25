السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 25-11-2023

الدولار
الدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 25-11-2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية، حيث تشهد استقرارا في أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية المحدثة.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25-11-2023

يتناول التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 25-11-2023 وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك وشركات الصرافة المرخصة والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

لعشاق الفضة.. سعر جرام الفضة 925 اليوم 23 نوفمبر 2023 في مصر

txt

سعر طن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

استقر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الأهلي الوطني QNB استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي بلغت قيمة الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 11- 2023

txt

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية 25 نوفمبر 2023

وصل اليورو الأوروبي إلى 33.63 جنيه للشراء و33.75 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 38.69 جنيه للشراء و38.83 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 100.03 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العملات الاجنبية الدولار الامريكي البنك المركزي

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة

تفاصيل افتتاح معمل تحليل الذهب العالمى بمرسى علم

عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: استلام القائمة الثانية لأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 25-11-2023 بمحلات الصاغة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى