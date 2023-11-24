الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024.. أجمل الرسائل لتبادلها

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

مع قرب بدء العام الميلادي الجديد يحرص الكثير من الأهل والأصدقاء على معرفة عبارات تهنئة بـ عيد الميلاد المجيد 2024، لتبادلها مع أهل والأصدقاء، حيث يحتفل جميع الأقباط في مصر بيوم 7 يناير بعيد الميلاد المجيد، حيث سيعتبر من أهم الأعياد المسيحية عقب عيد القيامة.

عبارات تهنئة بـ عيد الميلاد المجيد 2024.. أجمل الرسائل لتبادلها

وتستعرض "الدستور" مجموعة من رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023.

وفيما يلي نقدم لكم أبرز رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023 من أجل تبادها مع الأهل والأصدقاء Merry Christmas، وأيضا الاحتفال من خلال مشاركة رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد لعام 2023 من خلال منصات السوشيال ميديا، وأيضا نشر الفرحة والبهجة ما بين العائلة والأحباب.

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023

ويحرص جميع المسلمون على تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد Merry Christmas، وذلك عن طريق إرسال صور ورسائل التهنرة من أجل مشاركة إخواننا الأقباط باحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وسيقع العيد عن الكنائس التي ستتبع التقويم اليولياني من عشية في اليوم 6 يناير وإلى نهار الغد 7 يناير.

وقد حدد آباء الكنيسة ومنذ مجمع نيقية؛ في عام 325 الموعد في هذا التاريخ، وبالرغم أن الكتاب المقدس لا سيذكر تاريخ أو ميعاد ميلاد سيدنا عيسى، وفيما يلي أرق رسائل تهنية عيد الميلاد المجيد 2023.

قبل حلوله.. عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024

موعد احتفالات الكنائس بـ عيد الميلاد المجيد 2024

أجمل تهاني في عيد الميلاد المجيد 2023

  • يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم.
  • نفسى أكون بابا نويل وأجي فى نص الليل واقولك happy new year.
  • للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود.
  • خليك جاهز يمكن في عيد الميلاد تنقص الكمية ونحتاجك المرسل: مصنع العسل.
  • العدرا بتوبها تغطيك.. الرب بنوره يحميك.. يسوع بقلبه يخبيك.. وبميلاده أهنئك.
  • مع لحظات الميلاد.. تطفئ شموع وتشعل شموع.. أتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع.
  • كلام في كلام.. ليك يا اجمل انسان.. كل سنة وانت.. في أحضان يسوع متصان.
  • يا زهرة في البستان.. يا جميل كأرز لبنان.. كل يوم وانت قلبك.. بالمسيح مليان.
  • قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس.
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