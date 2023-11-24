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تحقيقات ومتابعات

قبل حلوله.. عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024

عبارات تهنئة بعيد
عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024

يستعد الكثير للإحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024، لذلك يبحث العديد من الاشخاص عن عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024 لإرسالها للأصدقاء والأقارب لتهنئم بالعيد.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس في كل مكان عن موعيد عيد الميلاد المجيد 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024 وإرسالها للإحتفال مع الأحباب والأقارب، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024
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موعد احتفالات الكنائس بـ عيد الميلاد المجيد 2024

قبل حلوله.. عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024

1 - أريد أن أكون بابا نويل وأن آتي في منتصف الليل وأقول سنة جديدة سعيدة.
2 - قم بزيارتهم يا ملائكة السماء، وتقبل الناس فرحتهم، وهنأهم عيد ميلاد يسوع.
3 - عدرا في التوبة، الرب يغطيك بنوره، يسوع يحميك، بقلبه يخفيك، وفي عيد ميلاده أهنئك.
4 - أقدم لكم الشموع وأصلي باحترام … ستكونون في رعاية يسوع … كل عام وأنتم طيبون.
5 - يا طيور الأشقياء تزورهم، ومن كأس الخلاص أسقيهم، وعطر المسيح يعطرهم، وفي رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد
المجيد، أهنئهم، واجعلها سنة حلوة لهم ولنا..
6 - يا زهرة في البستان، جميلة مثل أرز لبنان كل يوم، وقلبك ممتلئ بالمسيح.
7 - كلمات لك، أجمل إنسان، كل عام وأنت بين أحضان يسوع.
8 - الخير والمحبة فرح القلب وبركة الرب وعيد سعيد يا أحلى القلوب.
9 - أحلى لحظة في حياتي أسمعها تقول سنة جديدة سعيدة.
10 - يمر عام ويبدأ عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء، وفي كل عام أنتم بخير.

عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024

موعد صيام عيد الميلاد المجيد 2024

إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

عبارات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024
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