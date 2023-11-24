يبحث الكثير من الناس عن طقس صوم الميلاد وموعد الاحتفال به وعدد أيام الصوم عبر محركات الإنترنت ومن خلال موقع “جوجل” لمعرفة التفاصيل إستعدادًا للصوم والإحتفال.

ويستعد الأخوة الأقباط للإحتفال عيد الميلاد المجيد لعام 2024، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل طقس صوم الميلاد وموعد الاحتفال به وعدد أيام الصوم إستعدادًا للطقوس الدينية، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيل طقس صوم الميلاد وموعد الاحتفال به وعدد أيام الصوم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

تفاصيل طقس صوم الميلاد

نعرض لكم تفاصيل طقس صوم الميلاد وموعد الاحتفال به وعدد أيام الصوم

الكنيسة الأرثوذكسية

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير2024.

نعرض لكم تفاصيل طقس صوم الميلاد وموعد الاحتفال به وعدد أيام الصوم

كنيسة الروم الأرثوذكس

تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد يوم 15 نوفمبر المقبل، وذلك لمدة 40 يومًا، تنتهى فى 25 ديسمبر ليله عيد الميلاد وفقا التقويم الغربى.

وفى الصوم الميلادى بكنيسة الروم الأرثوذكس يُسمح بتناول الأسمك بجانب الطعام النباتى خلال أيام الأسبوع عدا يومى الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعام النباتى، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن تناول السمك.

تفاصيل طقس صوم الميلاد وموعد الاحتفال به وعدد أيام الصوم

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ 62.