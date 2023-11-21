الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصوم وعيد الميلاد المجيد 2024

كنيسة
كنيسة

نقدم لكم موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر لصوم الميلاد 2023، والذي يبدأ في نوفمبر 2023، وينتهي بالأحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024.

موعد بدء صوم عيد الميلاد 2024

إذ تحتفل الكنائس الأرثوذكسية والأقباط، في 26 نوفمبر 2023، ببدء صوم الميلاد الذي ينتهي بالاحتفال بعيد ميلاد المسيح في 7 يناير2023.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة "كبيسة".

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

مدة الصوم

ويصل مدة الصوم إلى  43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير وهذه المدة تشمل الآتي:

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

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موعِد عيد الميلاد المجيد 2024

وقال القمص يوحنا نصيف كاهن الكنيسة القبطية بشيكاغو في مقاله له: نحن نحتفل به دائمًا في يوم 29 كيهك.. وكان في القديم 29 كيهك يوافق 25 ديسمبر، ولكن بعد تعديل التقويم الميلادي في القرن السادس عشر صار 29 كيهك يوافق يومًا آخر، وقد صار الآن يوافق 7 يناير.

وتابع: الكنيسة أيضًا تحرص أن تكون المُدّة بين عيدي البشارة (29 برمهات) والميلاد (29 كيهك) 275 يومًا بالتمام، وهي مُدّة الحَمل بالسيد المسيح في أحشاء السيدة العذراء.. ولكن عندما تأتي سنة قبطية كبيسة مَرّة كلّ أربع سنوات يكون الشهر الصغير ستة أيام بدلًا من خمسة.. فإذا احتفلنا بعدها بعيد الميلاد يوم 29 كيهك تكون مُدّة الحَمل بالسيد المسيح قد صارت 276 يومًا بدلًا من 275 يومًا.. لذلك نحتفل بـ عيد الميلاد الذي يأتي بعد السنة القبطية الكبيسة في يوم 28 كيهك لتظل مُدّة الحَمل 275 يومًا فقط.. ويكون عيد الميلاد في تلك السنة يومين 28، 29 كيهك.. وهذا هو الحادث في العام الحالي.. فالسنة القبطية 1735ش كانت كبيسة وشهرها الصغير به ستة أيام.. لذلك سنحتفل بعيد الميلاد هذه السنة 1736ش يومي 29،28 كيهك.. ويكون البرمون سابقًا لهما.

وتابع: مع أنّنا سنحتفل بالعيد يوم 28 كيهك ألا أننا سنقرأ فيه قراءات 29 كيهك، وستُعاد القراءات أيضًا في اليوم التالي 29 كيهك، ونفطر فيه أيضًا مع أنّه سيكون يوم أربعاء.. أمّا يوم البرمون الذي سيوافق الإثنين 27 كيهك، فسنقرأ فيه قراءات يوم 28 كيهك.

مختتمًا: نلاحظ أن احتفالنا بعيد الميلاد على يومين 28، 29 كيهك بما يوافق 7، 8 يناير يتكرّر كلّ أربع سنوات، ويقع دائمًا في السنة التالية للسنة القبطية الكبيسة..

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