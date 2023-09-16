الأنبا باسيليوس يترأس حفل ختام النشاط الصيفي بكاتدرائية يسوع الملك

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، حفل ختام النشاط الصيفي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

كان في استقباله الأباء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية.

تفاصيل الحفل

بدأ الحفل بالصلاة، حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات الروحية والفنية والاستعراضية المتنوعة (كورال اطفال أبتدأئي - عروض للأنشطة الصيفية الجمباز - الرسم - الموسيقى) والأحتفال بتخريج أطفال الصف السادس المنتقلين إلى المرحلة الإعدادية.

واختتم الأنبا باسيليوس الحفل بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعته كل الأنشطة في كل كنائس الإيبارشية.

يأتي ذلك عقب أحتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد النيروز 2023، وتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأحتفالات عيد الصليب 2023، وذلك في 27 سبتمبر 2023.

ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956، أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت

وعين راعياً لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعياً لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.

- انتخابه مطراناً لايبارشية سوهاج

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019 وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب القداسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكرسي الإسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو.

وفي يوم 3 نوفمبر 2020 اعتمد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان انتخاب الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفًا الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للمنيا، وتم تجليس الأنبا باسيليوس في 13 نوفمبر 2020 بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.