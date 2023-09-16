السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس الثاني يُشعل نار العثور على الصليب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، مساء أول أمس، الاحتفال الذي أقيم في نادي الشبيبة الأرثوذكسية بمصر الجديدة، التابع للروم الأرثوذكس المصريين (الشوام).
كان في استقبال غبطته أعضاء مجلس إدارة النادي والآباء كهنة القاهرة وأعضاء مجالس الكنائس والمؤسسات الكنائسية للروم الأرثوذكس في القاهرة، وفرقة كشافة الشرق منطقة مصر الجديدة وأعضاء النادي.
وبعد أن بارك الحضور وترديد ترانيم العيد أشعل النار في الخشب المُعد (التي تشير إلى النار التي أمر الملك قسطنطين بأشعالها على قمم الجبال ليُخبر جميع مدن المملكة بالعثور على صليب ربنا يسوع المسيح) متمنياً أن تضيء شعلة الإيمان في قلوب الجميع وأن ينير نور المسيح العالم أجمع. 
بعدذلك قام غبطته اعطاء شهادات التقدير التي أعدها مجلس إدارة النادي للطلبة والطالبات المتفوقين في الشهادات العامة تكريمًا لهم، كما جرت العادة في كل عام.

واحتفلت الكنيستان الكاثوليكية بمصر والروم الأرثوذكس بعيد الصليب المقدس 2023 بإقامة صلوات القداس الإلهي .

بينما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بعيد الصليب المقدس 2023 في 27 سبتمبر 2023 بإقامة صلوات القداس الإلهي الذي يترأسه أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر.

تحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام.

بالطقس الفرايحي

ونظر الآن عيد الصليب يأتي يوم 10 برمهات هو اليوم الذي ظهر فيه الصليب لأول مرة (326 م) على يد الملكة هيلانة، ودائمًا يتزامن في أيام الصوم فقد رتب أباء الكنيسة الاحتفال بظهور الصليب في يوم تكريس كنيسته وهو يوم 17 توت، وتبدأ في يوم يعامل معاملة الأعياد السيدية الصغرى، ويصلي فيه بالطقس الفرايحي.

البابا ثيودروس نادي الشبيبة الارثوذكسية H O C للروم الأرثوذكس المصريين الشوام كنيسة الروم الأرثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس عيد الصليب 2023

مواد متعلقة

في ذكري رحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا دوماديوس مطران الجيزة

لمدة 4 أيام.. مطرانية أسوان تطلق دورات مشورة جديدة للمقبلين على الزواج

رئيس "الإنجيلية" ينعى الدكتور الشيخ مفيد إبراهيم سعيد شيخ كنيسة قصرِ الدوبارة

البابا فرنسيس يستقبل المشاركين فى المؤتمر العالمى للرهبنة البندكتية

شركات سياحية تعلن بدء الحجز لموسم الحج المسيحى 2024

الأنبا مرقس يترأس أولى لقاءات الشباب والمطران بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس

الأنبا بيجول يترأس قداس تذكار نياحة القديسة فيرينا في كنيستها بهولندا

الأنبا باسيليوس يترأس حفل ختام النشاط الصيفي وتكريم الخريجين بكنيسة السيدة العذراء

الأكثر قراءة

عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

عاجل.. اندلاع حريق فى غابات منطقة عش الباز ببوليمات فى الجزائر

البابا ثيودروس الثاني يُشعل نار العثور على الصليب

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 16-9-2023 فى محلات الصاغة

"الصحة" تناشد أصحاب هذه الأمراض سرعة إجراء الكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات