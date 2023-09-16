البابا ثيودروس الثاني يُشعل نار العثور على الصليب

ترأس البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، مساء أول أمس، الاحتفال الذي أقيم في نادي الشبيبة الأرثوذكسية بمصر الجديدة، التابع للروم الأرثوذكس المصريين (الشوام).

كان في استقبال غبطته أعضاء مجلس إدارة النادي والآباء كهنة القاهرة وأعضاء مجالس الكنائس والمؤسسات الكنائسية للروم الأرثوذكس في القاهرة، وفرقة كشافة الشرق منطقة مصر الجديدة وأعضاء النادي.

وبعد أن بارك الحضور وترديد ترانيم العيد أشعل النار في الخشب المُعد (التي تشير إلى النار التي أمر الملك قسطنطين بأشعالها على قمم الجبال ليُخبر جميع مدن المملكة بالعثور على صليب ربنا يسوع المسيح) متمنياً أن تضيء شعلة الإيمان في قلوب الجميع وأن ينير نور المسيح العالم أجمع.

بعدذلك قام غبطته اعطاء شهادات التقدير التي أعدها مجلس إدارة النادي للطلبة والطالبات المتفوقين في الشهادات العامة تكريمًا لهم، كما جرت العادة في كل عام.

واحتفلت الكنيستان الكاثوليكية بمصر والروم الأرثوذكس بعيد الصليب المقدس 2023 بإقامة صلوات القداس الإلهي .

بينما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بعيد الصليب المقدس 2023 في 27 سبتمبر 2023 بإقامة صلوات القداس الإلهي الذي يترأسه أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر.

تحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام.

بالطقس الفرايحي

ونظر الآن عيد الصليب يأتي يوم 10 برمهات هو اليوم الذي ظهر فيه الصليب لأول مرة (326 م) على يد الملكة هيلانة، ودائمًا يتزامن في أيام الصوم فقد رتب أباء الكنيسة الاحتفال بظهور الصليب في يوم تكريس كنيسته وهو يوم 17 توت، وتبدأ في يوم يعامل معاملة الأعياد السيدية الصغرى، ويصلي فيه بالطقس الفرايحي.