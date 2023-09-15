الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لمدة 4 أيام.. مطرانية أسوان تطلق دورات مشورة جديدة للمقبلين على الزواج

اسقف اسوان
اسقف اسوان

أعلنت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس عن إطلاق دورة جديدة للمشورة والإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية، وذلك تحت رعاية الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، تعلن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان بأنه سوف يتم عمل  دورة الإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية للمقبلين على الخطوبة والزواج، وذلك لمدة 4 أيام متتالية اعتبارًا من يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وحتي الأحد 3 ديسمبر 2023 الساعة السادسة مساءًا وذلك بقاعة المطرانية الدور الأرضي.

وقالت المطرانية في بيان لها، إن من يرغب في الاشتراك عليه أن يتوجه إلى مكتب السكرتارية أيام الإثنين والجمعة من كل أسبوع اعتبارًا من شهر سبتمبر، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية وتزكية أب الاعتراف.

تفاصيل دورات المشورة

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج دورات المشورة الأسرية، وهي دورات ينظمها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقى أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.

ويشارك في دورات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، التي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد عممت دورات المشورة الأسرية كشرط أساسي لإتمام الزواج الذي أقره المجمع المقدس لتطبيقه بداية من عام 2017 التي لجأت إليها الكنائس المسيحية للحد من حالات الطلاق.

وهناك بعض الكنائس طرحت الدورات "أونلاين" على شبكات الإنترنت، عبر مواقع الكنائس والإيبارشيات وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يشاهد الشخص محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، بعد تسجيل بياناته في الاستمارة المعدة لذلك والمتوافرة بالكنائس، ودفع الرسوم، وتقديم صورة من الرقم القومي، من أجل الحصول على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سي دى" الخاص بالمحاضرات، وبعد شهر من تسلم الاستمارة سيتم إبلاغه بموعد الامتحان.

إيبارشية أسوان إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس إطلاق كورس ا جديد ا للمشورة والإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان كورس الإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية

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