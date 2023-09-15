الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

شركات سياحية تعلن بدء الحجز لموسم الحج المسيحى 2024

الحج المسيحي
الحج المسيحي

أعلن عدد من الشركات السياحية عن إطلاق حجوزات موسم الحج المسيحي في القدس لعام 2024، والذي يتزامن مع عيد القيامة المجيد في أبريل 2024.

وأعلنت إحدى هذه الشركات عن بدء حجوزات رحلة القدس والحج المسيحي لعام 2024، بأسعار تتراوح ما بين 825 إلى 1000 دولار للرحلة، وتشمل الإقامة والانتقالات والفيزا ورسوم المزارات والتأمين على الحياة، ولا تشمل أسعار التذاكر الجوية.

وأكدت الشركة ضرورة أن يكون للفرد جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر لجميع الدول.
كما أعلنت شركة أخرى في بيان لها عن فتح باب الحجز لرحلة القدس لعام 2024.

 

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وأوضحت الشركة أن الزيارة ستضمن زيارة كنيسة القيامة بالقدس، وكنائس بيت لحم وكنائس الناصرة، وطبريا والبحر الميت نهر الأردن، بالإضافة إلى زيارة أريحا وحيفا وتل أبيب ويافا واللد، مؤكدًا أن الرحلة ستبدأ من سبت لعازر أو من أربعاء أيوب أومن سبت النور، لافتا إلى أنه يبدأ الحجز وتأكيده بسعر 3000 جنيه كجدية للحجز.

وأعلنت إحدى الشركات السياحية بالمهجر عن بدء الحجز لموسم الحج المسيحي بالقدس، وذلك في الفترة من 27 أبريل 2024 إلى 7 مايو 2024.


وأكد أن الإقامة تشمل  8 ليال 9 أيام في فندق أمياسادور سيتي بيت لحم 4 نجوم ديلوكس  شامل الإفطار والعشاء، وأن أسعار الرحلة تشمل الفيزا والموافقات، وجميع رسوم دخول الأماكن السياحية.
مشددًا على أن الحد الأدنى لسن السفر 41 سنة لمن يحمل جواز سفر مصريا، لافتًا إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 1530 و2320 دولارًا.

برنامج الزيارة للقدس


ويشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة، وهي "عين كارم، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحقل الرعاة، ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، وكنيسة المهد".

ويتم الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلي، مع نهاية الرحلة، يكون على الحجاج زيارة جبل صهيون، حيث قبر الملك داود، وكنيستي صياح الديك ونياحة مريم العذراء، ثم المشي على خطى السيد المسيح فى طريق الآلام عبر ١٤ مرحلة، والتوجه إلى منزل قيافا، حيث حبس المسيح، والمرور بالتتابع على كنائس القديسة حنا وبير سلوام والجلد، حتى الوصول إلى كنيسة القيامة التي تحتوي على الجلجثة، أي مكان صلب المسيح، وعمود الجلد ومكان التكفين والقبر المقدس، والختام يكون مع حضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح.

الحج المسيحي
الحج المسيحي
الحج المسيحي
الحج المسيحي
الحج المسيحي
الحج المسيحي
الحج المسيحي
الحج المسيحي
الشركات المسيحية سياحية إطلاق الحجز لموسم الحج المسيحي الحجز لموسم الحج المسيحي في القدس عيد القيامة المجيد موسم الحج المسيحي 2024 الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية

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