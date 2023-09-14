بالتزامن مع الاحتفال بالعيد.. قصة ظهور الصليب المقدس

تحتفل الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس اليوم 14 سبتمبر 2023 بعيد ارتفاع الصليب المقدس، بينما تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 27 سبتمبر 2023، بذكرى ظهور عيد الصليب المقدس.

ووفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، نستعرض معلومات عن قصة ظهور الصليب المقدس:-

