متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب 2023؟

نقدم لكم موعد احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد ظهور الصليب المقدس 2023، إذ قال البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 116 في عظة له عن «عيد الصليب»، أنه تعيد الكنيسة بعيد الصليب فى 17 توت، إي 27 سبتمبر، وهو يوم ظهوره للملك قسطنطين، بالإضافة إلى أنها تعيد له عيد أخر فى يوم 10 برمهات في 19 مارس، أي يوم عثور الملكة هيلانة على خشبة الصليب المقدسة.

قصة ظهورة على يد الملكة هيلانة

ووفقًا لكتاب السنكسار: أنه تحتفل الكنيسة بظهور الصليب في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة 326 على الملكة البارة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، لأن هذه القديسة - وقت أن قبل ابنها قسطنطين الإيمان بالمسيح، إذ نذرت أن تمضى إلى أورشليم.

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وتابع: فأعد ابنها الملك قسطنطين كل شئ لإتمام هذه الزيارة المقدسة. ولما وصلت أورشليم ومعها عسكر عظيم وسألت عن مكان الصليب لم يعلمها به أحد فأخذت شيخا من اليهود، وضيقت عليه بالجوع والعطش، حتى اضطر إلى -الإرشاد عن المكان الذي يحتمل وجود الصليب فيه الجلجثة فأشارت بتنظيف الجلجثة، فعثرت على ثلاثة صلبان، وذلك في سنة 326 م. ولما لم يعرفوا الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم، وكذا عملوا في الآخر، ولكنهم لما وضعوا عليه الثالث قام لوقته.

مختتمًا: فتحققوا بذلك أنه صليب السيد المسيح فسجدت له الملكة، وكل الشعب المؤمن، وأرسلت جزءا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت في تشييد الكنائس المذكورة في اليوم السابع عشر من شهر توت.

تقسيم السنة الكنسية

وتابع القمص أثناسيوس جورج: أن الكنيسة أسست نظام السنة الكنسية منذ عصر الرسل بطريقة جزئية، ثم تطورت وفقًا لمتطلبات العبادة والمناسبات، حتى أخذت تكوينها الحالي بمرور الأجيال، ووصل عدد أعيادها ١٤ عيدًا، سبعة سيدية كبرى وسبعة سيدية صغرى.

مختتمًا: وتنتهج الكنيسة في وضع الأزمنة الطقسية نهج تقسيم السنة إلى: عيد النيروز ثم عيد الصليب، ثم زمن صوم وأعياد الميلاد والظهور الإلهي، ثم زمن الصوم الكبير والبصخة المقدسة، ثم زمن القيامة والخماسين المقدسة، ثم صوم الرسل ثم صوم العذراء مريم.