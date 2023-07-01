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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

راعي الكنيسة السريانية بمصر عن "30 يونيو": أظهرت تماسك وتلاحم كل أطراف الشعب

الاب فيلبس عيسي
الاب فيلبس عيسي

مرت أمس ذكرى 10 سنوات على اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو، والتي خرج فيها الشعب ليعلن رفضه لاستمرار حكم الجماعة الإرهابية.

ومن جهته قال الربان فيلبس عيسي، راعي الكنيسة السريانية بمصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه في هذه الأيام تحتفل جمهورية مصر العربية بذكرى مرور عشر سنوات على الثورة. 
 

وتابع: هذه الحادثة الهامة التي غيرت وجهة مصر  المظلمة  بسبب قوى الشر  إلى مرحلة  أكثر وعيا.


وواصل: “نعم لقد أظهرت هذه الفترة العصيبة التي مر بها الشعب المصري تماسك وتلاحم كافة الأطراف والقوى وزادت الروابط بينهم وفتحت أعينهم على المخاطر التي تحاك ضدهم، حفظ الرب الإله مصرنا الغالية من كل سوء وبارك حكومتها وشعبها”.

 

وبالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية يروي خلاله ذكرياته عن ثورة 30 يونيو.


وقال البابا تواضروس الثاني، عبر مقطع الفيديو: إن الشيء الجميل أن الكثير من الأسر كانوا يقومون بالاتصال به ويخبرونه بمشاركته في ثورة 30 يونيو، فكانت شيئًا مفرحًا.

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