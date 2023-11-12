الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنائس القدس تقرر إلغاء أي فعاليات احتفاليّة غير ضرورية في عيد الميلاد

كنائس القدس
كنائس القدس

مع قرب بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ووسط الظروف التي تعيشها الأرض المقدّسة، لاسيما قطاع غزة، دعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، كافة الرعايا إلى التخلّي عن أية فعاليات احتفاليّة غير ضروريّة.

كما شجّع رؤساء كنائس القدس الكهنة والمؤمنين على التركيز أكثر على المعنى الروحي لعيد الميلاد المجيد في أنشطتهم الرعوية وشعائرهم الدينية في هذه الفترة، والتركيز مع الأخوة والأخوات المتضرّرين من هذه الحرب وعواقبها، ورفع الصلوات من أجل سلام عادل ودائم على الأرض المقدّسة.

في سياق متصل، أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، احترامًا للضحايا البريئة ودمائهم في غزة وعموم فلسطين، بحيث تقتصر الاحتفالات على الصلوات والطقوس الكنسيّة. 

كما أعلن أن جميع تقدمات الكنائس ليوم الأحد المقبل سيكون ريعها لصالح قطاع غزة، داعيًا للمبادرة بالتبرّع من خلال القنوات الرسميّة التي وفرّتها بعض الكنائس للغرض ذاته.

بدء الاحتفالات عيد الميلاد المجيد الأرض المقد سة قطاع غزة رؤساء الكنائس في القدس

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