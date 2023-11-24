الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ "حماة الوطن": لا يمكن المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد

قال الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كانت قوية وحاسمة ومعبرة عن موقف مصر الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف مصر الداعم للأشقاء.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ ولن يتغير 

وأضاف الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ ولن يتغير لأن الدولة المصرية تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

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محلل سياسى: مصر لعبت دورًا محوريًا للأشقاء فى قطاع غزة

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"القاهرة الإخبارية": معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين فى غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلى

نتيجة الوساطة المصرية
وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية الذي سيطبق اليوم نتيجة الوساطة المصرية يأتي تأكيد على حرص مصر على وقف نزيف الدم المستمر في المستمر في قطاع غزة

وأكد “أسعد” أن مصر بذلت جهودا كبيرة على كافة المستويات لمنع التصعيد في غزة ودعت إلى قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة للحصول على قرار دولي بوقف هذا التصعيد ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعودة إلى مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الصراع القاىم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر وفلسطين الشعب الفلسطيني مصر قطاع غزة

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