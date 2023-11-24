الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: مصر لعبت دورًا محوريًا للأشقاء فى قطاع غزة

مصطفى عبد اللاه
مصطفى عبد اللاه

علق مصطفى عبداللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة رئيسي حكومتي بلجيكا وإسبانيا لمصر اليوم الجمعة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا للأشقاء في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن دور مصر شامل، ولم يكن مقتصرًا فقط على إدخال المساعدات، فمصر من اليوم الأول وهي تحاول بشكل حكيم حلحلة الأزمة من خلال التواصل مع الأطراف الإقليمية الفاعلة.

دور مصر شمل الجوانب الإنسانية والسياسية لحلحلة الأزمة الفلسطينية 

وأكد "عبداللاه" أن دور مصر الشامل في حلحلة الأزمة الفلسطينية كان يتضمن الدور الإنساني من خلال فتح جسر جوي وبري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومحاولة الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وبالتوازي مع ذلك، العملية السياسية لإنهاء هذه الأزمات المتكررة بشكل كامل.

وأوضح مصطفى عبداللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر قدمت الكثير للأشقاء في غزة، من اليوم الأول للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه أكثر من مرة عدم غلق معبر رفح في وجه أشقائنا ولكن كانت هناك عدة عراقيل أبرزها قصف الاحتلال الجهة الأخرى من المعبر.

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