تحيا مصر وفلسطين.. رسائل حاسمة للرئيس السيسى بشأن دعم القضية (فيديوجراف)

شهدت المنطقة العربية أزمة خطيرة مع التصعيد المستمر في قطاع غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ضرباته العنيفة وجعل الشهداء أكثرهم من الأطفال والنساء، وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وتدمير منازلهم مما يدل على فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" أمس، عدة رسائل مؤكدة على الدعم المصري المقدم لقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى أنه قبل 7 أكتوبر الماضي كانت ترسل عبر المعبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميًا، لتلبية احتياجات قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون.