1616 شاحنة واستقبال 319 مصابًا.. تفاصيل المساعدات الإنسانية لغزة

تستمر مصر في إرسال قوافل المساعدات للتخفيف عن أهالي قطاع غزة من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، اليوم، الجهود والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح الحدودي، وذلك لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تتضمن القافلة موادًا إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن "أغذية – مياه - مستلزمات عناية شخصية – أدوية مراتب – بطاطين "، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتوجهت وزيرة التضامن، بالشكر إلى العديد من الدول الشقيقة التي قدمت دعمًا للأشقاء الفلسطينيين، من خلال الهلال الأحمر المصري، حيث بلغت المساعدات التي تم توصيلها إلى قطاع غزة ما يزيد على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر منها حوالي 17 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية لأهالي قطاع غزة، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية حوالي 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4.5 ألف طن تقريبًا.

مساعدات انسانية

وبلغت المساعدات الطبية والأدوية منذ السبت 21 أكتوبر الماضي وحتى أمس الخميس، 2357 طنًا، بينما تم إدخال 528 طنًا من الوقود، و7328 طنًا من المواد الغذائية.

كما بلغ عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات 1616 شاحنة، وأيضا 16 سيارة إسعاف، و4887 طنًا من المياه، و1574 طنًا من المساعدات المتنوعة.

إضافة إلى ذلك، تم استقبال 319 مصابًا من قطاع غزة لعلاجهم في مصر، و258 مرافقًا لهم، واستقبال 8514 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصريًا.