الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المنظمات الإنسانية الدولية تواصل حشد المزيد من المساعدات لإرسالها إلى غزة

مساعدات
مساعدات

واصلت المنظمات الإنسانية التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة الفلسطيني، حشد المزيد من المساعدات التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل أمس الخميس، بعد تأجيل تنفيذ اتفاق مؤقت لهدنة بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح المحتجزين.

وذكر موقع هيئة "الأمم المتحدة"، أن المفاوضات الجارية حول اتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة إنسانية لمدة 4 أيام وإطلاق سراح رهائن لدى الحركة احتجزوا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي يشير إلى أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ كان يُعتقد له أن يتم قبل يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري.

وقالت رئيسة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، إن البرنامج يتحرك بشكل سريع لحشد المزيد من المساعدات إلى غزة وإرسالها للقطاع فور ضمان ممر آمن.

وأضافت ماكين أن شاحنات البرنامج تنتظر في معبر رفح محملة بالطعام المقرر إرساله للأسر والمنازل في غزة، علاوة على القمح للمخابز.

وتأتي تصريحاتها بعدما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، في وقت سابق استعداد المنظمة لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

يذكر أن التقارير الأخيرة للأمم المتحدة قد أوضحت أن دقيق القمح لم يعد متاحًا في الأسواق الواقعة شمال قطاع غزة وأن المخابز لم تعد تعمل بسبب نفاد الوقود والمياه والدقيق والخسائر المادية التي تعرضت لها نتيجة القصف الإسرائيلي.

وعبّرت ماكين عن أملها في إرسال المزيد من الوقود إلى قطاع غزة حتى تستطيع الشاحنات حمل المواد الأكثر احتياجًا وتوفير الخبز مرة أخرى كشريان حياة لمئات الآلاف من الناس كل يوم.

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

تحليل مضمون.. محمد الباز يقرأ ما بين سطور حديث الرئيس حول "الخط الأحمر"

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء