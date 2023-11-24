رئيس الوزراء البريطانى: الهدنة الإنسانية مهمة لإنهاء أزمة الأسرى والمحتجزين وإيصال المساعدات لغزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن شكره لمصر وقطر، وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلت إلى هذه المرحلة.

قال سوناك إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

بعد اعتقال الاحتلال.. طبيبان فقط بمستشفى الشفاء لعلاج 200 مريض

وسبق، وقال الدكتور أحمد المخللاتي، إن الوضع في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، "صعب للغاية".

قال: لقد غادر معظم الموظفين أمس، باستثناء طبيبين، أنا وزميلي وممرضة واحدة، جميعنا في المستشفى.

وأضاف لم يتبق سوى طبيبين لعلاج حوالي 200 مريض متبقين في مستشفى الشفاء شمال غزة، حسب رئيس قسم الجراحة التجميلية بالمستشفى.

وجاءت تصريحاته بعد أن أكد جيش الاحتلال أنه اعتقل مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبوسلمية أمس الخميس.

وذكرت التقارير، أنه تم القبض عليه مع العديد من كبار الأطباء الآخرين أثناء سفرهم مع قافلة إجلاء تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وفي بيان له، قال جيش الاحتلال إن مستشفى الشفاء "تحت الإدارة المباشرة [لأبوسلمية]، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس" وأن مقاتلي حماس لجأوا إلى المستشفى.

وقال مخللاتي، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، إن حالته الصحية سيئة للغاية وأنه وزملاءه غير قادرين على مواصلة تقديم العلاج للمرضى في المستشفى، مضيفًا: كل يوم يموت مرضى بسبب احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.

وأصدر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان بيانًا أمس الخميس أعربوا فيه عن قلقهم إزاء "موجة الهجمات العالمية.. ضد أولئك الذين يعبرون علنًا عن تضامنهم مع ضحايا الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين".