الجمعة 24 نوفمبر 2023
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"القاهرة الإخبارية": معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين فى غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلى

جريدة الدستور

قالت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين في قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، بحسب نبأ عاجل.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية نقلت 39 أسيرًا وأسيرة 24 منهم فوق سن 18 عامًا، و15 أسيرًا، من الأطفال إلى سجن عوفر الذي يعتبر المحطة الأخيرة لهم قبل الإفراج عنهم، كما شهد محيط سجن عوفر تحرك العديد من الآليات الإسرائيلية صوب البوابة الرئيسية للمعتقل، تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية معبر رفح قطاع غزة اتفاق الهدنة

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