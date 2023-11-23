لحظة رفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بونش عملاق (صور)

رفعت الأجهزة المختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، كوبري مشاة شارع أحمد عرابي بعد سقوط جزء منه صباح، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة نقل به.

واستعانت الجهات المختصة برافعة عملاقة "ونش" يسير على عشرات العجلات حتي تتسع مساحته للكوبري، الذي يتراوح طوله من 50 إلى 60 مترًا، ويصعب تفكيكه، حيث يستدعي تقسيمه إلى أجزاء، تفكيك اللحام منه، لكن المختصين استقروا على سيارة مخصصة تتسع لحجم الكوبري بأكمله دون تفكيك أو تقسيم، وسيتم نقل الكوبري إلى الترميم وإصلاح التالف بعد اصطدام قلاب السيارة النقل به وسقوطه على الأرض.

مختصون ومهندسون من هيئة الطرق والكباري يشرفون على عملية رفع الكوبري

كان مختصون ومهندسون من هيئة الطرق والكباري، قد وصلوا إلى موقع حادث سقوط جزء من كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي، للإشراف على عملية رفع الكوبري وإعادته لمكانه مرة أخرى مع تأمينه جيدًا.

واستدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة مالك السيارة النقل التي تسببت في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي لاستجوابه حول ملابسات الحادث، وقال إن السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت، وإنه من ارتكب بها الحادث وتركها ولاذ بالفرار.

وأدلى مالك السيارة بكل المعلومات حول هوية السائق ومحل إقامته بمدينة أوسيم، ووجه اللواء هاني شعراوي بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات عن أن السيارة تبين عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب بها وإنما نسيه السائق مفتوحًا غير مقدر مسافة الارتفاع بينه وبين الكوبري فاصطدم به بشدة ما أدى لانفصال جزء منه وسقوطه.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا واسعًا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

كوبري مشاة شارع أحمد عرابي