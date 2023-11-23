مالك السيارة المتسببة في حادث كوبري أحمد عرابي يرشد عن منزل السائق

استدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مالك السيارة النقل التي تسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي؛ لاستجوابه حول ملابسات الحادث، وقال إن السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت، وأنه من ارتكب بها الحادث وتركها ولاذ بالفرار.

وأدلى مالك السيارة بكل المعلومات حول هوية السائق ومحل إقامته بمدينة أوسيم، ووجَّه اللواء هاني شعراوي، بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله.

وكشفت التحريات عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب للسيارة، وإنما تركه السائق مفتوحًا غير مقدر لمسافة الارتفاع بينه وبين الكوبري، فاصطدم به بشدة ما أدى لانفصال جزء منه وسقوطه.

معاينة موقع الحادث

وانتقل اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي، والتقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال معاينة موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا واسعًا؛ لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.