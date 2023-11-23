في اليوم الـ47 للعدوان.. مستشفيات غزة تستغيث ما بين "الاستهداف والشلل التام"

لايزال يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في اليوم الـ 47 داخل قطاع غزة، من خلال بتكثيف الغارات الجوية وشن أحزمة نارية واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء، ومنها مستشفى القدس، ومجمع الشفاء الذي تعرض لقصف دموي منذ أسابيع، وأيضًا مستشفى المعمداني والذي أسفرعن استشهاد 500 شخص، فضلًا أن حصار عدد آخر من المستشفيات لمنع دخول المساعدات الطبية لها، ومنها المستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الرنتيسي وكذلك مستشفى كمال عدوان.

وفي هذا الصدد، أجرت فضائية “القاهرة الإخبارية” عدة حوارات مع العديد من المستشفيات داخل القطاع، للكشف عن أبرز المستجدات والوضع الإنساني للمرضى، عقب إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنها من إجلاء 190 جريحا ومريضا، ومرافقيهم وعدد من الطواقم الطبية من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال عدد من الجرحى ومرافقيهم في المستشفى.

مستشفى الرنتيسي: المؤسسات الأممية والدولية مشلولة ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمستشفيات

أكد مصطفى الكحلوت مدير مستشفى الرنتيسي في غزة، أن الوضع في قطاع غزة كارثي والمستشفيات لا تحصل على القدر الكافي من الوقود اللازم لتشغيلها، موضحًا أن المؤسسات الأممية والدولية مشلولة ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمستشفيات في شمال القطاع.



وقال مدير مستشفى الرنتيسي، إن الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية على مستشفيات شمال قطاع غزة بالمقام الأول، لافتًا أنه تم إغلاق المستشفى منذ أكثر من أسبوعين وإخلاؤه من المرضى والنازحين وتحول إلى ثكنة عسكرية بعد الحصار الإسرائيلي.

كما أوضح مدير مستشفى الرنتيسي في غزة، أن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما زال يستقبل الشهداء والمرضى والجرحى رغم نقص إمكاناته الطبية، مؤكدًا أن المستشفى غير قادر على استقبال أعداد كبيرة من الإصابات، حيث أنه غير مهيأ لإجراء أي عمليات.

مستشفى غزة الأوروبي: نحاول تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بأقل الإمكانات

أكد يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن خروج المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة أمر غير مسبوق، موضحًا أن مئات بل آلاف الجرحى اضطروا للتوجه إلى جنوب القطاع.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي، رفعنا أعداد الأسرّة في المستشفى إلى 600 سرير بسبب ارتفاع أعداد المرضى والجرحى، ونحاول تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بأقل الإمكانات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الصحة بغزة: الاحتلال أنذرنا بإخلاء مستشفى الإندونيسي

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي أنذرنا بإخلاء مستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات، كاشفًا أن 450 مريضًا غادروا مستشفى الإندونيسي أمس.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة بغزة، أن القصف الإسرائيلي متواصل حول المستشفى الإندونيسي من كل الجهات، مؤكدًا أن لدينا 65 جثة في مستشفى الإندونيسي لا نستطيع دفنها.

اعتقال مدير عام مستشفى الشفاء

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير أكبر مستشفى في غزة وهو مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة، موضحًا أن هناك أطباء آخرين اعتقلوا إلى جانب مدير المستشفى

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فأنه تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء بـ غزة ونقله للتحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك.

200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى الإندونيسي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى الإندونيسي، وأن هناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة، مضيفة أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل ما بين 6-7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء، في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.