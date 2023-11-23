الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصدر فلسطيني: تأخير التهدئة بغزة يرتبط بتفاصيل أسماء المحتجزين الإسرائيليين وآلية تسليمهم

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصدر فلسطيني، إن تأخير التهدئة في قطاع غزة يرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة بشأن أسماء المحتجزين الإسرائيليين وآلية تسليمهم.

في حين قال مسؤول إسرائيلي، إنه متفائل بقرب التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن التهدئة في غزة، لكن عاد وأكد أنه لا يعرف متى يتم ذلك، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

 التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة

وكانت أعلنت مصر، الأربعاء، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

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