الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": زوارق الاحتلال تقصف خان يونس بقذائف صاروخية

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

أفادت القاهرة الإخبارية، بأن زوارق الاحتلال  الإسرائيلي قصفت ساحل المحافظة الوسطى وخان يونس في قطاع غزة بقذائف صاروخية، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

 الطيران الإسرائيلي يستهدف أراضي زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطيران الإسرائيلي استهدف أراضي زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة، لافتة إلى أن "حزامًا ناريًا عنيفًا تشنه آلة الحرب جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقًا".

كما تواصلت غارات الاحتلال في شمال القطاع تحديدا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

فيما تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصفها للأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

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