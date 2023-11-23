الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق شمال قطاع غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بتجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة شمال قطاع غزة.


وكانت أعلنت مصر، الأربعاء، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

غزة قطاع غزة الغارات الإسرائيلية الهدنة الإنسانية

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