مدير عام "الصحة" بغزة: الاحتلال أنذرنا بإخلاء مستشفى الإندونيسى خلال 4 ساعات

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي أنذرنا بإخلاء مستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة بغزة، أن القصف الإسرائيلي متواصل حول المستشفى الإندونيسي من كل الجهات، مؤكدًا أن لدينا 65 جثة في مستشفى الإندونيسي لا نستطيع دفنها.

و450 مريضًا غادروا مستشفى الإندونيسي

وأضاف مدير عام وزارة الصحة بغزة، أن 450 مريضًا غادروا مستشفى الإندونيسي أمس.



وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول الأقصى، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، أي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.