الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: تساؤلات حول مشاركة الصليب الأحمر باتفاق تبادل الرهائن بغزة قد تعرقل الصفقة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، إن أبرز الثغرات في اتفاق الرهائن المؤجل واتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، تشمل تساؤلات حول مشاركة الصليب الأحمر.

وأضاف المسؤول المقرب من المفاوضات وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل،  إن هناك تساؤلات تثار حول إمكانية وصول الصليب الأحمر إلى المحتجزين قبل إطلاق سراحهم في مصر، وما إذا كان الصليب الأحمر سيتمكن من الوصول إلى من بقوا هناك. 

موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

 

وأضاف أن موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سيعلنه الوسيط القطري بالتنسيق مع المصريين والأمريكيين خلال الساعات المقبلة اليوم.

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اتفاق الهدنة 


كان رئيس الوزراء  الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قد قال، أمس الأربعاء، أن الصفقة تتضمن وعدًا بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين الذين لم يتم إطلاق سراحهم، وهو أمر قالت الهيئة الدولية بعد ذلك إنها لم تكن على علم به.

وفي مؤتمر صحفي الليلة الماضية، أكد نتنياهو أن أحد البنود في الاتفاق يشمل زيارات الصليب الأحمر، وقرأ من وثيقة باللغة العبرية قال إنها تضمن مشاركتهم، مضيفا أن “الصليب الأحمر جزء من الاتفاق” – كما اتفق عليه إسرائيل "والجانب الآخر".

"الخارجية القطرية" تكشف آخر التطورات بشأن سريان الهدنة فى غزة

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لسريان اتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة، متابعًا العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

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4 آلاف موسيقى حول العالم يوقعون رسالة لوقف إطلاق النار فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من مخيم العروب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنًا من مخيم العروب، وفتشت عددًا من المنازل، واستولت على مخرطة.

 

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