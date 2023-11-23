الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا تأخر سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس؟

إسرائيل وحماس
إسرائيل وحماس

كشفت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، عن تطورات في اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ضمن الهدنة الإنسانية التي تمّ التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية أمريكية قطرية.

تأخير إطلاق سراح المحتجزين 

وقالت الشبكة الأمريكية: "لقد تأخرت خطط إطلاق سراح الرهائن الأوائل بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل مع حماس في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من البداية المتوقعة لوقف القتال الذي تم التفاوض عليه بصعوبة".

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، إن المجموعة الأولى من الرهائن لن يتم إطلاق سراحهم قبل الجمعة.

وقال مسئول إسرائيلي، لشبكة "CNN"، إن بدء الهدنة المؤقتة المتفق عليها في القتال قد تأجل حتى يوم الجمعة.

وأضاف أن "المحادثات للإفراج عن الرهائن لدينا تتقدم وهي مستمرة". 

وكانت إسرائيل وحماس قد توصلتا إلى اتفاق لوقف القتال لمدة أربعة أيام، وإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا من بين أكثر من 230 رهينة محتجزين في غزة. 

وقال مسئول إسرائيلي، لشبكة "CNN"، يوم الأربعاء، إنه كان من المقرر أن تبدأ الهدنة في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (3 صباحًا بالتوقيت الشرقي) يوم الخميس.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، في وقت متأخر من الأربعاء أن صفقة الرهائن "لا تزال متفق عليها"، مضيفا أن الأطراف "تعمل على التفاصيل اللوجستية النهائية خاصة لليوم الأول من التنفيذ".

txt

تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق شمال قطاع غزة

أسباب تأخير إطلاق سراح المحتجزين 

وقلل أحد المسئولين الإسرائيليين المطلعين على الأمر من خطورته، وأرجعه إلى "تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما"، ولكن مسئولًا آخر قال، لـ"CNN"، إن جزءًا من السبب هو أن إسرائيل لم تتلق بعد أسماء الرهائن الأوائل الذين ستطلق حماس سراحهم.

ومع ذلك، حذر المسئولون والمحللون في إسرائيل منذ فترة طويلة من أن أي صفقة ستكون محفوفة بالمخاطر حتى يتم عبور الرهائن بأمان عبر الحدود.

txt

سيناتور أمريكى يدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة وممتدة فى غزة

اختراق دبلوماسى كبير 

وقالت "سي إن إن": يمثل الاتفاق "الهدنة" اختراقاً دبلوماسياً كبيراً بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من بدء الصراع الذي تصاعد إلى أزمة إنسانية خطيرة في القطاع. وقوبل هذا الإعلان بارتياح وترقب كبير من جانب عائلات الرهائن الذين تم احتجازهم.

سي ان ان أثرت الحرب في غزة أجواء غزة تنفيذ الهدنة أحداث غزة أحداث غزة اليوم

الأكثر قراءة

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

شلل مروري إثر انهيار كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين

رحيل محمد غرابة وتعيين سيد عبدالحفيظ مديرًا للمنتخب.. مصدر يكشف الحقيقة

لماذا تأخر سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس؟

سقوط جزء من كوبرى مشاة بالمهندسين.. و"المرور" تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة

عشرات الشهداء والجرحى.. الليلة الأعنف منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة