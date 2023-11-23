لماذا تأخر سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس؟

كشفت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، عن تطورات في اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ضمن الهدنة الإنسانية التي تمّ التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية أمريكية قطرية.

تأخير إطلاق سراح المحتجزين

وقالت الشبكة الأمريكية: "لقد تأخرت خطط إطلاق سراح الرهائن الأوائل بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل مع حماس في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من البداية المتوقعة لوقف القتال الذي تم التفاوض عليه بصعوبة".

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، إن المجموعة الأولى من الرهائن لن يتم إطلاق سراحهم قبل الجمعة.

وقال مسئول إسرائيلي، لشبكة "CNN"، إن بدء الهدنة المؤقتة المتفق عليها في القتال قد تأجل حتى يوم الجمعة.

وأضاف أن "المحادثات للإفراج عن الرهائن لدينا تتقدم وهي مستمرة".

وكانت إسرائيل وحماس قد توصلتا إلى اتفاق لوقف القتال لمدة أربعة أيام، وإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا من بين أكثر من 230 رهينة محتجزين في غزة.

وقال مسئول إسرائيلي، لشبكة "CNN"، يوم الأربعاء، إنه كان من المقرر أن تبدأ الهدنة في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (3 صباحًا بالتوقيت الشرقي) يوم الخميس.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، في وقت متأخر من الأربعاء أن صفقة الرهائن "لا تزال متفق عليها"، مضيفا أن الأطراف "تعمل على التفاصيل اللوجستية النهائية خاصة لليوم الأول من التنفيذ".

أسباب تأخير إطلاق سراح المحتجزين

وقلل أحد المسئولين الإسرائيليين المطلعين على الأمر من خطورته، وأرجعه إلى "تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما"، ولكن مسئولًا آخر قال، لـ"CNN"، إن جزءًا من السبب هو أن إسرائيل لم تتلق بعد أسماء الرهائن الأوائل الذين ستطلق حماس سراحهم.

ومع ذلك، حذر المسئولون والمحللون في إسرائيل منذ فترة طويلة من أن أي صفقة ستكون محفوفة بالمخاطر حتى يتم عبور الرهائن بأمان عبر الحدود.

اختراق دبلوماسى كبير

وقالت "سي إن إن": يمثل الاتفاق "الهدنة" اختراقاً دبلوماسياً كبيراً بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من بدء الصراع الذي تصاعد إلى أزمة إنسانية خطيرة في القطاع. وقوبل هذا الإعلان بارتياح وترقب كبير من جانب عائلات الرهائن الذين تم احتجازهم.