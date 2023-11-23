استمرار تراجع الساسو.. أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية

استقرت أسعار الفراخ البيضاء بعد تراجع شبه يومي، وتراجعت أسعار الفراخ الساسو عدة جنيهات حيث تراجعت جنيهين في الكيلو اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتقدم الـ"الدستور" في نشرتها الصباحية أسعار الفراخ وفقا إلي أخر تحدث للأسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 23 نوفمبر، مع مراعاة أضافة مابين 5 إلي 10 جنيهاهامش ربح للتجارة مابين النقل والتوزيع على المحلات التجارية فقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن.

استقرات أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم لتسجل 61 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس في بورصة الدواجن.

تراجعنت أسعار الفراخ الساسو اليوم لتسجل 76 مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت 78 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن

بينما استقرات أسعار الفراخ البلدي منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس في بورصة الدواجن

بينما استقرات أسعار الفراخ الأمهات منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 55 جنيهات للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية

بلغ سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الخميس

سعر كيلو البانية اليوم الخميس 23 نوفمبرفي الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

الأمهات تستقر اليوم الخميس 23 نوفمبر في المزراعة عند 60 جنيها للكيلو

وسجلت أسعار كيلو الدبابيس لـ110 جنيهات اليوم الخميس 23 نوفمبر في الأسواق الشعبية.

وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية اليوم الخميس 23 نوفمبربحسب المنطقة.