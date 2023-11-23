الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تعقد ثانى مؤتمراتها بالجامعات لتشجيع مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية

التنسيقية تعقد ثاني
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني مؤتمراتها بالجامعات المصرية، بجامعة بورسعيد، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة. 


يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص. 


وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين. 

txt

تنسيقية شباب الأحزاب: القرارات الأممية بشأن حل الدولتين لم تطبق حتى الآن

txt

بدء مناظرة "التنسيقية" بين ممثلى مرشحى الرئاسة حول المحور الاجتماعى فى برامجهم (فيديو)

فيما بدأ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأكد على أن الدولة المصرية لها اليد العظمى في دعم القضية الفلسطينية. 


وأضاف أننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابية يؤكد ذلك أمام العالم. 


وأشارت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى دور المرأة المصرية في الحفاظ على الدولة في كافة الثورات المصرية، والحث على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن المرأة المصرية لها دور البطولة في تشجيع جميع أسرتها على المشاركة، وحثت جميع  شباب بورسعيد على المشاركة. 


ومن جانبه أشار النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة ايًا كان التوجه وضرب المثل كونه من المعارضة المصرية ويلتزم بواجبه الدستوري في المشاركة الانتخابية. 


فيما أكد إبرام عبد المسيح، على الفرص المتساوية التي تمنحها الشركة المتحدة لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتقدر بـ ١٠٠ دقيقة إعلانية مجانية على شاشات قنواتها. 


من جانبه أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، على أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، موضحًا أن ضيوف الندوة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحوا مثال لتمكين الدولة للشباب في العمل السياسي، مشيرًا إلى وعي الشباب بكم المخاطر التي تحيط بمصر. 


جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطني، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي. 


ضم وفد التنسيقية، النواب الدكتورة غادة علي، منسقة الفاعلية، محمود بدر، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إبرام عبد المسيح عضو التنسيقية.

التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجامعات المصرية جامعة بورسعيد الشباب الحياة السياسية الدكتور أيمن إبراهيم

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن فى غزة لن يتم قبل الجمعة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

عاجل.. قبل تطبيق الهدنة.. شهداء وجرحى فى غارات عنيفة على قطاع غزة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل.. مستشفى كمال عدوان.. استهداف إسرائيلى جديد للقطاع الطبى بغزة

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات