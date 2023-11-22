الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء مناظرة "التنسيقية" بين ممثلى مرشحى الرئاسة حول المحور الاجتماعى فى برامجهم (فيديو)

مناظرة تنسيقية شباب
مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

وتناقش المناظرة، خطط المرشحين لتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك خططهم لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. 

ويدير الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب الوفدي هاني أباظة، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي الانتخابات الرئاسية المحور الاجتماعي المناظرة الحماية الاجتماعية

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