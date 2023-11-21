الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيقية شباب الأحزاب: القرارات الأممية بشأن حل الدولتين لم تطبق حتى الآن

أميرة صابر
أميرة صابر

قدمت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية للشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن حقهم فى الحياة.

وقالت، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، المذاع على فضائية اكسترانيوز الإخبارية: “ كل التحية للعظماء الصامدين الشعب الفلسطينى الذي ألقنوا العالم مثال عظيم على الصمود الفدائي والمقاومة والحق فى الحياة والدفاع عنها".

صف واحد

وأكدت، أن المعارضة المصرية تقف صفا واحدا بكل أطيافها خلف القضية الفلسطينية ويرفض تصفيتها وقف إطلاق النار على الفور وسلام قائم على حل الدولتين لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار فالقضية “هى أم القضايا”، منوهة أن أمن مصر القومي والاستراتيجي هو متعلق بشكل قطعي بالقضية الفلسطينية.

وتابعت، ان هناك قرارات أممية مر عليها عشرات السنين بشان حل الدولتين ولم تطبق حتى الآن، فـ إسرائيل دولة ترتكب الجرائم ضد القانون الإنسانى، داعية كل برلمانى فى العالم أن يراجع موقفه الإنسانى داخل برلماناته المحلية، فنحن أمام سلطة إسرائيلية ترتكب جرائم شنيعة والعالم سيحاسب كل من يقف صامتا وسيحاسبهم التاريخ على هذه الجرائم التى ترتكب بحق الإنسانية فى فلسطين.

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