الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يريد إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة

الاحتلال
الاحتلال

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الاحتلال يشن حملة ممنهجة وواضحة ضد القطاع الطبي وكوادره ومستشفياته وسيارات الإسعاف منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، رغم أن القطاع الصحي محمي بالقانون الدولي الإنساني باتفاقية جنيف الرابعة".

الصمت الدولي على جرائم الاحتلال أعطاه الضوء الأخضر لمزيد من ارتكاب المجازر

 وأضاف خلال حوار على فضائية الغد، اليوم، أن "الصمت الدولي على جرائم الاحتلال أعطاه الضوء الأخضر لمزيد من ارتكاب المجازر، وبالتالي يقوم الآن باستهداف الكوادر الصحية والمستشفيات بكل بساطة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه للمسميات الدولية ويريد إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أنه بدأت حملة همجية ضد المنظومة الصحية، حيث قام منذ بدء العدوان على قطاع غزة بقطع الإمدادات عن المنظومة الصحية وقطع الكهرباء والماء والوقود، واستهداف 160 مركز صحي، وإخراج 28 مستشفى عن الخدمة، واستهداف وتدمير 60 سيارة إسعاف، واستشهاد 220 من الكوادر الصحية، و400 آخرين لا يزالون مفقودين حتى الآن.

الصحة الفلسطينية فلسطين القطاع الصحي القانون الدولي الإنساني اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف الرابعة العدوان على قطاع غزة قطاع غزة

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