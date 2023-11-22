الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تلتقى أحزاب "الريادة ومصر بلدى والأحرار الدستوريين" لصياغة برنامج انتخابى لمرشحى الرئاسة

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب الريادة وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الدستوريين، ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

يُذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب مصر بلدي الأحرار الدستوريين التنسيقية برنامج انتخابي

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