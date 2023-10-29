الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب مصر أكتوبر يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر

استقبل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بمقره الرئيسي في الأمانة العامة من التجمع الخامس، أمس السبت، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان في استقبال الوفد، الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، والتي أشادت في بداية اللقاء بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب، والالتزام بالدقة والشفافية، حيث إنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي، مؤكدًا ضرورة نقل تلك الخبرة في توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة فئة الشباب.

العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية

ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود حزب مصر أكتوبر خلال الفترة الماضية في الشارع المصري، وعلى تصدره المشهد وإنها كان من الصفوف الأولي، الداعمة للدولة المصرية والقيادة السياسية، وأيضا في إعلان خطط دعمه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، مؤكدين على دعمهم المرشح عبدالفتاح السيسي، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وعلى هامش اللقاء، استعرض أعضاء الأمانة المركزية بحزب مصر أكتوبر، في جلسة نقاشية تحت عنوان "ماذا تريد من الرئيس القادم في الفترة الرئاسية"، طرح عدد من الأفكار والأطروحات والحلول حول ملفات الاقتصاد والعمالة المصرية والزراعة والبورصة، واتحاد الملاك وذوي الهمم، والنقل، والصحة، والتعليم وتم تجهيز ملف باسم حزب مصر أكتوبر ماذا نريد من الرئيس القادم.

ويضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من، النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، والنائبة رشا كليب، والنائب محمد فريد، وأعضاء التنسيقية، نفين إسكندر، ومارك مجدي، ومحمد سيف الله.

وشارك من أعضاء حزب مصر أكتوبر كل من، الدكتورة ناهد العشرى، أمين أمانة العمال المركزية بالحزب ووزيرة القوي العاملة والهجرة الأسبق، والمهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد للحزب وعضو التنسيقية عن الحزب، والدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، وعضو التنسيقية عن الحزب، واللواء أسامة حامد، أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتورة رنا النطار، أمينة أمانة المرأة المركزية بالحزب، والدكتورة جهاد إبراهيم، أمين أمانة ذوي الهمم المركزية بالحزب، ورولا صبحي لبيب، أمينة أمانة حقوق الإنسان المركزية للحزب، والدكتور أحمد خالد، مساعد رئيس الحزب للتخطيط والسياسات، والدكتور محمد شعراوى أمين أمانة الشئون الاقتصادية والاستثمار المركزية بالحزب، والدكتور محمد عزت، مساعد رئيس الحزب للعمليات والتطوير للحزب.

حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
حزب مصر اكتوبر
مصر أكتوبر تنسيقية شباب الأحزاب تمكين الشباب العمل السياسي القيادة السياسية لرئيس عبد الفتاح السيسي الاستحقاق الانتخابي

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