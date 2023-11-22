"تعتيم على جرائمه أم تصفية حسابات".. لماذا يتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين؟

قالت لجنة حماية الصحفيين، إن العدوان الإسرائيلي على غزة، جعل الفترة الماضية الأكثر دموية في تاريخ الصحفيين منذ بدء الإحصائيات قبل أكثر من ثلاثة عقود، كما أدى إلى تعتيم إخباري في القطاع المحاصر.

وقد سجلت هيئة مراقبة الصحفيين مقتل 52 صحفيًا منذ عملية السابع من أكتوبر، واصفة الشهر الماضي بأنه الأكثر فتكًا الذي عانى منه الصحفيون منذ عام 1992، قبل مقتل ستة صحفيين فلسطينيين آخرين في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقُتل خمسة منهم يوم السبت وحده، مما يجعله ثاني أكثر يوم دموية خلال الحرب، ويقارن عدد القتلى المتزايد على مدى ستة أسابيع مع 42 صحفيًا قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2022 بأكمله، بما في ذلك 15 ماتوا أثناء تغطية الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يعتبر على نطاق واسع صراعًا خطيرًا للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية، بحسب صحيفة الجارديان.

العدوان الإسرائيلي على غزة يتفوق على دموية الحرب في سوريا

وتقول لجنة حماية الصحفيين - منظمة دولية- إن هذا الاتجاه المميت يفوق بكثير عدد الصحفيين الثلاثين الذين قُتلوا في ذروة الحرب الأهلية السورية، التي كانت تعتبر سابقًا منطقة الحرب الأكثر دموية للصحفيين في الآونة الأخيرة.

وأصدرت المنظمة نداءً عاجلًا إلى إسرائيل وحلفائها الغربيين، لإصلاح قواعد الاشتباك التي يطبقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنع استخدام القوة الغاشمة ضد الصحفيين الذين يحملون شارات صحفية.

وقال شريف منصور، منسق اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن العدد المتزايد من القتلى الإعلاميين، إلى جانب الانقطاعات المتعاقبة لشبكات الإنترنت والهاتف، وتشديد الرقابة، يفرض فعليًا تعتيمًا إعلاميًا على غزة، مضيفًا أن ذلك يعني ندرة المعلومات بالنسبة للسكان اليائسين لمعرفة مكان الحصول على الغذاء والوقود والمياه النظيفة.



وأضاف منصور: “لقد أصبحت تغطية الصراع في غزة أكثر خطورة، بسبب التهديدات الهائلة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون المحليون الموجودون على خط المواجهة، والذين ليس لديهم ملاذ آمن ولا مخرج”.

وتابع: "كما رفض الجيش الإسرائيلي تحمل أي مسؤولية عن عمليات القتل، قائلًا للمؤسسات الإعلامية الدولية إنه لا يستطيع ضمان سلامة وسائل الإعلام أو موظفيها".

إسرائيل وسياسة التعتيم الإعلامي

أضاف: "قلنا، خاصة بعد استهداف الاحتلال لمنشآت الاتصالات، إننا وصلنا إلى تعتيم إعلامي. لدينا أيضًا مشاكل تتعلق بالرقابة والاعتداءات والاعتقالات في الضفة الغربية”.

وكان 90% من الصحفيين القتلى فلسطينيين، غالبيتهم من الصحفيين المستقلين والمصورين الصحفيين.

وقد دفعت هذه الحصيلة المروعة اللجنة إلى تجديد النداءات التي كانت قد أطلقتها في البداية قبل اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة لإسرائيل لإصلاح قواعد الاشتباك الخاصة بها بحيث يتم حماية الصحفيين المحددين بوضوح.

وقال منصور، مستشهدًا بتقرير سابق للجنة حماية الصحفيين بعنوان "النمط المميت"، والذي ذكر أن 13 من أصل 20 صحفيًا قتلوا في عام 2016: "في شهر مايو الماضي، قلنا إن على الجيش الإسرائيلي أن يغير قواعد الاشتباك الخاصة به لوقف إطلاق العنان لاستخدام القوات المميتة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية".

إسرائيل وتصفية الحسابات مع الصحفيين

تأتي الدعوة إلى اتخاذ تدابير وقائية في أعقاب ادعاءات هذا الشهر من قبل مجموعة مناصرة إعلامية إسرائيلية تدعى HonestReporting، بأن بعض وسائل الإعلام الدولية كانت على علم بهجوم حماس في 7 أكتوبر مقدمًا، مستشهدة بنشر صور التقطها صحفيون محليون تظهر المجموعة وهي تقتحم الأراضي الإسرائيلية، بحسب الجارديان.

وفي وقت لاحق، سحبت شركة HonestReporting هذه الاتهامات في مواجهة نفي المنظمات، ولكن ليس قبل أن يصدر مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانًا وصف فيه الصحفيين الذين صوروا الحدث بأنهم متواطئون في "جرائم ضد الإنسانية". وقال بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إنه يجب معاملتهم كإرهابيين وملاحقتهم.

وبعد أيام من صدور التقرير، تعرض منزل ياسر قديح، المصور المستقل الذي قدم صورًا لهجوم حماس إلى رويترز، للقصف بأربعة صواريخ. ونجا قديح من الغارة لكن ثمانية من أفراد عائلته قتلوا. ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل هي التي شنت الهجوم.

تشهير يعرض حياة الصحفيين للخطر

ووصف منصور ادعاءات HonestReporting بأنها "حملة تشهير" تعرض حياة الصحفيين الفلسطينيين للخطر، وقال إنها تتسق مع "الروايات الكاذبة" السابقة التي تشير ضمنًا إلى تورط الصحفيين الفلسطينيين في نشاط إرهابي.

وقال: "لا يستغرق الأمر ساعات أو عبقرية في غزة لمعرفة عمليات الجيش الإسرائيلي أو عمليات حماس"، متابعًا: "أنت تتحدث عن شريط يبلغ طوله 20 ميلًا وعرضه ستة أميال. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتواجد بها الصحفيون في مكان الحادث – لا يتطلب الأمر أي معرفة داخلية لفتح النافذة والنظر إلى السماء ومعرفة مكان العملية".