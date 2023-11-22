الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان: الاحتلال يبعث برسالة ترهيب عبر استهداف الصحفيين

النائبة اللبنانية
النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان

قالت النائبة والإعلامية اللبنانية البارزة بولا يعقوبيان، إن قوات الإحتلال الإسرائيلي لديها مخطط ممنهج واضح لاستهداف وضرب الصحافة والصحفيين سواء في فلسطين أو لبنان.

وأضافت "يعقوبيان"، في تصريحات لـ"الدستور": "إن إسرائيل تريد أن تضرب الصحافة، ومن الواضح أن استهداف الصحفيين أصبح ممنهجًا لديها، بمعنى أننا نرى يوميًا استهداف للصحفيين، إذا كان في جنوب لبنان أو حتى في غزة".

txt

"حماية الصحفيين" ينعى شهداء المهنة فى جنوب لبنان

تابعت: "لا أعرف ما هي الرسالة، أعتقد أنها رسالة ترهيب ورسالة إسكات، ومن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي فقد أعصابه وفقد المنطق ولذلك  يستهدف الصحفيين، وكأنه يقول للعالم "لا أهتم بكم""، لافتة أنه بعد استهداف الأبرياء من الأطفال، الآن أصبح الدور على الصحفيين.

txt

ميقاتى يدين اعتداء الاحتلال على إعلاميين فى جنوب لبنان

واختتمت حديثها، قائلة: "الوحش الإسرائيلي يستهدف الصحافة منذ اليوم الأول، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين الدولية".

استهداف صحفيين في لبنان 

جاء ذلك تعليقًا على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، صحفيين اثنين في قصف على جنوب لبنان.

وكان ذكر رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" غسان بن جدو، أن "طيران الاحتلال استهدف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري، والمرافق معهما بشكل مباشر ومتعمد". 

لبنان استهداف صحفيين قوات الاحتلال غزة بولا يعقوبيان

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

محمد عبدالعاطي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول لقاء جمعه بالرئيس السيسي

أحضان ودموع.. وزير سابق يكشف كواليس رفضه كرسى الوزارة فترة الإخوان

تجديد حبس عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي فى المعصرة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس