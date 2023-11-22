النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان: الاحتلال يبعث برسالة ترهيب عبر استهداف الصحفيين

قالت النائبة والإعلامية اللبنانية البارزة بولا يعقوبيان، إن قوات الإحتلال الإسرائيلي لديها مخطط ممنهج واضح لاستهداف وضرب الصحافة والصحفيين سواء في فلسطين أو لبنان.

وأضافت "يعقوبيان"، في تصريحات لـ"الدستور": "إن إسرائيل تريد أن تضرب الصحافة، ومن الواضح أن استهداف الصحفيين أصبح ممنهجًا لديها، بمعنى أننا نرى يوميًا استهداف للصحفيين، إذا كان في جنوب لبنان أو حتى في غزة".

تابعت: "لا أعرف ما هي الرسالة، أعتقد أنها رسالة ترهيب ورسالة إسكات، ومن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي فقد أعصابه وفقد المنطق ولذلك يستهدف الصحفيين، وكأنه يقول للعالم "لا أهتم بكم""، لافتة أنه بعد استهداف الأبرياء من الأطفال، الآن أصبح الدور على الصحفيين.

واختتمت حديثها، قائلة: "الوحش الإسرائيلي يستهدف الصحافة منذ اليوم الأول، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين الدولية".

استهداف صحفيين في لبنان

جاء ذلك تعليقًا على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، صحفيين اثنين في قصف على جنوب لبنان.

وكان ذكر رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" غسان بن جدو، أن "طيران الاحتلال استهدف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري، والمرافق معهما بشكل مباشر ومتعمد".