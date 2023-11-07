الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد "مضايقات الاحتلال" فى الضفة الغربية

الصحفيين فى غزة
الصحفيين فى غزة

انتقدت رابطة الصحافة الأجنبية، الثلاثاء، جيش الاحتلال لمضايقته الصحفيين أثناء عملهم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الرابطة، في بيان اليوم: "تشعر رابطة الصحافة الأجنبية بالقلق إزاء عدة حوادث تعرض فيها صحفيون كانوا في مهمة في الضفة الغربية لمضايقات من قِبل جنود الاحتلال"، داعيًا الجيش الإسرائيلي لضمان سلامة المراسلين وتسهيل عملهم، وعدم إعاقة وصول الصحفيين المعتمدين من رابطة الصحافة الأجنبية، العاملين في المنطقة.

انتهاكات ضد الصحفيين في الضفة الغربية

أشار البيان إلى توقيف عدد من الصحفيين عند نقاط التفتيش، ومنعهم من العبور على الرغم من إبراز بطاقاتهم الصحفية: "تعرض الصحفيون للمضايقة والتهديد من قِبل المستوطنين، الذين كان بعضهم يرتدي الزي العسكري. وقد وقعت هذه الحوادث على الرغم من المناشدات المتكررة للمتحدث باسم الجيش للحصول على المساعدة خلال الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس في غزة".

وتشمل وسائل الإعلام الموقعة على البيان شبكة CNN الأمريكية، وARD الألمانية، وفريق ORF النمساوي، وفريق NOS الهولندي، وفريق الجزيرة، كما أكد البيان أن مكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي قدم وعودًا بضمان سلامة الصحفيين، قائلًا: "بينما نرحب بهذه التعهدات، فإننا نحث الجيش على تحويل هذه الأقوال إلى أفعال، إضافة إلى قضايا الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، مُنع الصحفيون مرارًا وتكرارًا من تغطية الحرب الإسرائيلية ضد حماس داخل غزة بسبب انقطاع الاتصالات الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة".

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