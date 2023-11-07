إسرائيل: الدعم الأمريكي لنا يحركنا ويقوينا في الحرب على قطاع غزة

التقى وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، بالسفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل جاك ليو في القدس المحتلة، وأكد خلال أن الدعم الأمريكي يقوي إسرائيل في الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كوهين وليو ناقشا الحرب في غزة، ودعم إيران للإرهاب، وسبل الحفاظ على اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل مع جيرانها العرب كجزء من اتفاقيات إبراهيم في عام 2020.

وأضافت الوزارة في بيانها، "ناقش كوهين ولو أيضًا الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة منذ أن شنت حماس هجومها الصادم على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وتابعت "وأكد كوهين خلال اللقاء أن التضامن والدعم الأمريكي الذي لا لبس فيه يحرك الكثيرين في إسرائيل ويقوينا في الحرب ضد منظمة حماس"، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

لا قيود على استخدام قوتنا في غزة

وفي وقت سابق اليوم قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن "من المتوقع أن تستمر الحرب في غزة لأيام عديدة"، مشددا على أن الجيش ستكون له "حرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة"، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكر جالانت خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، أن من بين الأهداف الرئيسية للحرب ما وصفه بانتهاء حماس من الوجود كقوة عسكرية وصاحبة سلطة في غزة، وألا يكون هناك أي تهديد أمني من القطاع على الإسرائيليين.

كما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم، أنه سيطر على معقل لحركة حماس في شمال قطاع غزة، عثر فيه على منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة مختلفة ومواد استخباراتية.

في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها دمروا دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ بشمال غرب غزة.