إسرائيل تستدعى بعثتها الدبلوماسية من تركيا.. وتعيد تقييم العلاقات

أعلن إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، عن استدعاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من تركيا، على خلفية التصريحات التركية الرافضة للتصعيد العسكري ضد قطاع غزة المحاصر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "في ضوء التصريحات القاسية من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا؛ من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات الإسرائيلية التركية".

وأعلن كوهين ذلك القرار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X" رغم أن السفارة الإسرائيلية في تركيا خالية من الممثلين الإسرائيليين منذ نحو أسبوع، حسبما نشر موقع "والا" الإسرائيلي.