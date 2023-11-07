قوات الاحتلال تشتبك مع مقاتلى حماس بالقرب من مستشفى فى غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين بالقرب من مستشفى في مدينة غزة، في شمال قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء عبر تطبيق تليجرام، أن حركة حماس خططت لشن هجوم على القوات المسلحة الإسرائيلية من مبنى بالقرب من المستشفى.

وقال إن قواته سيطرت على "معقل عسكري" لحركة حماس في قطاع غزة أمس الاثنين. وأشار إلى أنه تم العثور على صواريخ ومنصات صواريخ في المعقل.

وذكر أنه يعتزم تكثيف الضغط في مدينة غزة، التي تطوقها الآن القوات الإسرائيلية.