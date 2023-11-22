"إكسترا نيوز": وصول 18 مصابًا فلسطينيًا اليوم لمعبر رفح

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز" هشام عبد التواب، استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري واستقبال المصابين الفلسطينيين.

وصول 18 مصابًا فلسطينيًا اليوم

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن أعداد المصابين الذين وصلوا واستقبلتهم الفرق الطبية وسيارات الإسعاف الموجودة داخل المعبر إلى 18 حالة معظمها من النساء والأطفال.

وأضاف أن هناك حالات حرجة جدًا والإصابات عبارة عن كسور في العمود الفقري، إضافة إلى حالات حروق في مختلف أنحاء الجسم.

فرق طبية لاستقبال المصابين الفلسطينيين يوميًا

وأشار إلى أن الفرق الطبية تقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، والحالات الحرجة يخرج معها فريق طبي متكامل إلى أن تصل إلى المستشفى الذي سيتم علاج الشخص المصاب به.

وأوضح أن هناك مستشفيات عدة تستقبل المصابين الفلسطينيين مثل مستشفى العريش العام وبعض الحالات توجه إلى مستشفيات في الإسماعيلية والقاهرة، مؤكدًا أن الفرق الطبية المصرية وسيارات الإسعاف مستعدة بشكل يومي لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

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