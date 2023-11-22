"القاهرة الإخبارية": دخول شاحنتي وقود جديديتين لغزة عبر معبر رفح

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، بدخول شاحنتي وقود جديديتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ليرتفع إجماليها إلى 13 شاحنة.

وكان مصدر مصري أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، في التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر تُثمّن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مُشددًا على أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وذكر المصدر أنه سيتم إعلان توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، خلال 24 ساعة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، موضحًا أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

وأكد المصدر أنّ الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.