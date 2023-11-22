الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: توقيف رحلات المراقبة بطائرات فوق غزة كجزء من الهدنة

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار فوق غزة

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أنه سيوقف بعض رحلات المراقبة بطائرات بدون طيار فوق غزة كجزء من الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين. 

وذكرت شبكة سي إن إن، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة لمدة ست ساعات كل يوم خلال الهدنة المؤقتة.

أعطى نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر هذه المعلومات لشبكة CNN، التي ذكرت: ان الجيش الأمريكي يحلق حاليا بطائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة لدعم إسرائيل في جهودها للعثور على الرهائن. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن المعلومات الاستخبارية الأمريكية التي يتم جمعها لا تستخدم في عمليات فتاكة. في حين تم الإبلاغ سابقًا عن توقف رحلات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، فإن تعليقات فاينر هي أول تأكيد رسمي على أن الولايات المتحدة ستشارك أيضًا في التوقف.

 

استهداف مروع للصحفيين 

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وبحسب وسائل إعلام محلية،  فقد أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ”الاستهداف المروع للصحفيين” من قبل إسرائيل خلال الصراع الحالي.

وجاء في البيان أن "عدد الذين تم استهدافهم وقتلهم عمدًا في غزة وصل الآن إلى 60 صحفيًا ومصورًا منذ 7 أكتوبر"، ويواصل البيان دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك:

كما دعت شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير صادر لها، اليوم الاربعاء، المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من ممارسة مهنتهم، وتحثهم على إدانة القتل الممنهج للصحفيين على يد القوات الإسرائيلية.

واضافت في تقريرها، فقد يبذل الصحفيون في غزة تضحيات لا مثيل لها للكشف عن التكلفة الحقيقية للهجوم الإسرائيلي، مشيرة الى ان وسائل الاعلام تقف بثبات في دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية للصحفيين في مناطق النزاع.

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