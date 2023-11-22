الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو التحالف الوطني: تعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لمساعدة الاشقاء فى غزة

طلاب المدرسين في
طلاب المدرسين في مؤسسة صناع الخير للتنمية

اطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، سلسلة جديدة من التعاون فى دعم الانشطة الخيرية التنموية والاغاثية والبداية بدعم اشقائنا فى غزة من خلال تبرع طلاب المدرسين وفرق العمل بها بمساعدات غذائية وطبية.


واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، ان التعاون مع مدرستين بريطانية وفرنسية بالقاهرة لتنفيذ سلاسل من الاعمال الخيرية التنموية والاغاثية تبدء بدعم اشقائنا فى غزة، والذي ياتى فى اطار استراتيجية عمل صناع الخير الهادفة الى مد جسور التواصل مع كل المؤسسات التربوية المحلية والدولية وكافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

 

واضاف ان ذلك ياتي من خلال مسئوليتها المجتمعية لتنفيذ مشروعات تنموية وتقديم مساعدات اغاثية ليس داخل مصر فقط ولكن لنجدة الاشقاء فى دول الجوار وخاصة قطاع غزة فى ظل الواقع الشديد الذي نشهده حاليا.

التحالف الوطنى يكشف عن حجم المساعدات لـ غزة


من جانبه اوضح محمد حسن المدير الإداري للمدرستين البريطانية والفرنسية ان الحرص على مشاركة طلاب وفرق عمل المدرستين فى دعم الانشطة الخيرية التنموية بشكل عام والاغاثية بشكل خاص والتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى هذا الشان ياتى فى اطار تحقيق اهداف المدرستين بتقديم نماذج عملية لما يدرسه الطلاب فى المدرسة من قيم نبيلة منها قيم الدعم والمؤازرة لمن يحتاج الدعم وقيم المساندة فى حال التعرض لظروف قهرية مثل الحروب وغيرها 


واكدت سحر شوقي المنسق العام بالمدرسة الفرنسية ان تعاون طلاب وفرق عمل المدرسة الفرنسية مع مؤسسة صناع الخير فى دعم اشقاءئنا فى قطاع غزة تعد اولى سلاسل الدعم والتى سيتم تنفيذها تباعا بين المدرسة الفرنسية بطلابها وفرق عملها وبين مؤسسة صناع الخير للتنمية.

واكد أن الطلاب بانفسهم قاموا بتعبئة كراتين المواد الغذائية وسط حماس شديد  ومشاعر فياضة تجاه، وتم تنظيم فعاليات التعبئة داخل المدرسة حتى يتم اتاحة الفرصة لكل الطلاب وفرق العمل بالمشاركة وخاصة وانهم من تبرعوا بقيمة هذه المساعدات.

الأهلي التنموي صناع الخير الأنشطة الخيرية غذائية غزة التحالف الوطني

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