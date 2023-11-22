الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عريقات لـ"الدستور": نجاح الهدنة ووقف الحرب في غزة تم برعاية مصرية

أهالي غزة
أهالي غزة

قال السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وكان الدور المهم الذى نعول عليه كفلسطينيين لوقف الحرب حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني هو الدور المصري المهم الذى يحتوي القضية الفلسطينية ويشرف علي ملفات عديدة تهم القضية الفلسطينية.

عريقات: الحل لم يأتي الا برعاية مصرية قطرية

وأشار عريقات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المهم الحالي بالنسبة للفلسطينيين بالدرجة الأولي هو وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الحل لم يأتي الا برعاية مصرية قطرية، وبذل الطرفان جهودا كبيرة للتوصل لهدنة.

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وأوضح عريقات أن الهدنة بالنسبة لمستوى الدمار والقتل والدماء التي سالت، ضعيفة وليست على المستوى المطلوب، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن غاليا.

وأضاف عريقات أن هذه الهدنة سوف تعطي مجال للمواطنين أن يعودوا إلي وضعهم الطبيعي بما كانوا عليه قبل الحرب، متابعا: "على يقين أن الجهود المصرية القطرية سوف تتواصل حتي يتم تثبيتها، وسوف يتم تثبيتها، وعقب ذلك يبدأ التفكير في إعادة إعمار غزة وكيف نبني غزة من جديد.

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عريقات: نثمن الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي

وثمن عريقات الجهود المستمرة التي تقوم بها القاهرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهود القطرية التي تكللت بالتوصل لاتفاق الهدنة.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بجهد متواصل من الجانب المصري، وخبرته في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أكثر من عشرين يوما من المفاوضات والوساطات الأمريكية القطرية والمصرية خرج اتفاق التهدئة للنور بعد ستة وأربعون يوم من القتال العنيف الذي لم يشهده قطاع غزة من قبل.

وسبق، وقال قال موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الخميس الساعة 10 صباحًا.

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