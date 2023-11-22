الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| بدء الهدنة في قطاع غزة غدًا.. ونجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزي

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء، ما بين سياسية ودولية وفنية ورياضية، وترصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

حركة حماس: الهدنة فى قطاع غزة تبدأ الساعة 10 صباح غدًا الخميس

قال موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الخميس الساعة 10 صباحًا.. للمزيد اضغط هنا.

ردود الفعل الدولية والعربية بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

توالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بتوصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلا من بين (الأسرى) الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.. للمزيد اضغط هنا.

لا جديد.. الأهلي يحتقظ بصدارة دوري كرة اليد بفارق 4 نقاط عن الزمالك

احتفظ فريق الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 39 نقطة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بفارق أربع نقاط عن الزمالك وخمس نقاط عن البنك الأهلي.. للمزيد اضغط هنا

صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

أقيمت، قبل قليل، جنازة صلاح محمد حسن رمزى، شقيق الفنان شريف رمزي، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بصلاح سالم.. للمزيد اضغط هنا.

500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة 120 طفلا يوميا في غزة 10 فلسطينيين 12 قرية فلسطينية أخبار التريند

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