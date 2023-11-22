لو فاتك التريند| بدء الهدنة في قطاع غزة غدًا.. ونجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزي

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء، ما بين سياسية ودولية وفنية ورياضية، وترصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

حركة حماس: الهدنة فى قطاع غزة تبدأ الساعة 10 صباح غدًا الخميس

قال موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الخميس الساعة 10 صباحًا.. للمزيد اضغط هنا.

ردود الفعل الدولية والعربية بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

توالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بتوصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلا من بين (الأسرى) الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.. للمزيد اضغط هنا.

لا جديد.. الأهلي يحتقظ بصدارة دوري كرة اليد بفارق 4 نقاط عن الزمالك

احتفظ فريق الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 39 نقطة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بفارق أربع نقاط عن الزمالك وخمس نقاط عن البنك الأهلي.. للمزيد اضغط هنا

صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

أقيمت، قبل قليل، جنازة صلاح محمد حسن رمزى، شقيق الفنان شريف رمزي، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بصلاح سالم.. للمزيد اضغط هنا.