ردود الفعل الدولية والعربية بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

توالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بتوصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلا من بين (الأسرى) الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.



وزارة الخارجية الروسية



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا "ترحب" باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحماس اللتين تتواجهان في حرب منذ مطلع أكتوبر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



الاتحاد الأوروبي

وفي بروكسل، رحب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، عن بالغ امتنانها لكافة المساهمين في التوصل للاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية، كما دعت حركة حماس لإطلاق سراح كافة الأسرى، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية "ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف في القتال من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، رحب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بالاتفاق، معربا عن امتنانه لقطر ومصر لوساطتهما في الاتفاق.

ودعا في منشور عبر منصة "إكس"، حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى، مؤكدا على أهمية استغلال هذه الهدنة لإيصال أقصى قدر من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة.



وزارة الخارجية الصينية



وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين ترحب بالهدنة المؤقتة في غزة وتأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

فرنسا

وفي باريس، قالت كاترين كولونا وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن باريس تأمل أن يتم إطلاق سراح ثمانية من مواطنيها يعتقد أنهم (أسرى) بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).



وقالت كولونا لإذاعة "فرانس إنتر": "نأمل أن يكون هناك فرنسيون ضمن أول دفعة من (الأسرى) الذين سيطلق سراحهم.



وزير الخارجية البريطاني

وفي لندن، رحب ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني بالاتفاق الذي تم التوصل له بين الحكومة الإسرائيلية وحركة (حماس) لوقف إطلاق النار أربعة أيام، واصفا إياه بأنه خطوة هامة. وحث الوزير الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل.



وقال كاميرون "هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات (الأسرى) ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة... أحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل".



مجلس الوزراء الياباني

وفي طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن الحكومة اليابانية تنظر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس باعتباره "تطورا هاما" تجاه إطلاق سراح (الأسرى) والوضع الإنساني.



وزير الخارجية الإيراني

وفي طهران، ذكرت وكالة نور نيوز المرتبطة بأكبر جهاز أمني في إيران، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبدأ جولة في المنطقة تبدأ من لبنان بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، موضحة أن الزيارة تتماشى مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات إسرائيل على غزة.



الجامعة العربية

وعربيًا، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من (الأسرى) لدى الطرفين.



وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.



وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد أبو الغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.



وزارة الخارجية الأردنية

وفي عمَان، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بـ"الجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة"، وفقا لبيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إكس" (تويتر سابقًا).



وشدد الأردن على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب المستمرة على قطاع غزة، وأ، تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وفقا للبيان.



سلطنة عمان

وفي مسقط، قالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنها تأمل في أن يسهم الاتفاق "في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم"، بحسب شبكة "سي.إن.إن. عربية" الإخبارية الأمريكية. ‏